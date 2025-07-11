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Жилой 5-этажный дом в Алешках обрушился после авиаудара ВСУ

Вооруженные формирования Украины нанесли авиаудар по пятиэтажному жилому дому в Алёшках Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, здание обрушилось, под завалами могут находиться люди.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алёшках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», – цитирует его слова ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, обстрел произошел ориентировочно в 16:00 мск. Степень повреждения дома, а также наличие пострадавших уточняется. Ситуацию осложняет отсутствие связи и оперативная обстановка в городе. Вооруженные формирования Украины используют дроны, чтобы не пустить оперативные службы на место обрушения пятиэтажки.

Алешки, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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