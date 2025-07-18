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Пятница, 18 июля 2025, 12:15 мск

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В Северной Осетии два подростка планировали теракт

В Северной Осетии два 15-летних мальчика планировали совершить теракт. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, с июня 2024 года по май 2025 года юноши, являясь сторонниками террористической организации, деятельность которой запрещена в России, проходили обучение и изучали специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров.

В мае 2025 года подростки приобрели в городе Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их по местам проживания для последующего совершения теракта, целью которого был сотрудник правоохранительных органов.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), ст. 205.3 УК РФ («Прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

Совершить теракт подросткам помешали сотрудники МВД и ФСБ. Обвиняемых заключили под стражу. Расследование продолжается.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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