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Суббота, 19 июля 2025, 09:24 мск

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Средства ПВО сбили за ночь 71 украинский беспилотник

Сегодня ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Больше всего дронов было сбито над Ростовской областью – 24. Еще 16 беспилотников нейтрализовано над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву.

На Брянской областью уничтожено 11 БплА, 10 – над территорией Калужской области, три – над Курской областью, по два – над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей и один – над Краснодарским краем.

Последствия украинской атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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