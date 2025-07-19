В Запорожской области ранен подросток и его родители после удара ВСУ

В российской Запорожской области в результате удара украинского беспилотника получили ранения 14-летний подросток и двое его родителей. Об этом говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения.

«14-летний подросток и двое его родителей пострадали в результате удара БПЛА в селе Верхняя Криница Васильевского муниципального округа», – уточнили в ведомстве.

Пострадавшие с осколочными ранениями госпитализированы в местную больницу.

«Состояние стабильное, средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь им оказана в полном объеме. Их жизни ничего не угрожает», – отметили в минздраве.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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