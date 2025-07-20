На подлете к Москве перехватили еще четыре дрона ВСУ, работа аэропортов столицы приостановлена

Средства противоздушной обороны днем в воскресенье сбили еще четыре летевших на Москву украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. Позже Собянин сообщил о сбитии еще одного БПЛА. Он не уточнил, есть ли какие-либо последствия после попытки очередной атаки на Москву.

Ранее, в 13:02 мск мэр столицы проинформировал об уничтожении дрона ВСУ, атаковавшего Москву.

Всего с начала суток система ПВО ликвидировала 26 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать Москву.

Между тем, по данным Росавиации, в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вновь введены временные ограничения. «Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», – сообщил представитель ведомства Артем Кореняко, отметив, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево предупредили пассажиров, что им нужно быть готовым к более длительному ожиданию в связи с введением режима «Ковер», который, как правило, объявляется при угрозе атаки дронов. Возможны корректировки в расписании полетов, отметили там. «Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков», – сказано в сообщении.

Обновлено. Пресс-служба Шереметьево в 17:07 мск сообщила о возобновлении обслуживания авиарейсов. «Режим «Ковер» снят. В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено», – отметили в авиагавани.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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