Почти за 2,5 часа над регионами России сбили еще 19 украинских беспилотников

Сегодня днем в период с 12:20 до 15.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны нейтрализованы 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны России, под ударом были пять регионов.

Больше всего дронов ВСУ – шесть – уничтожили над Брянской областью. В Московском регионе сбили пять беспилотников, в том числе один, летевший в направлении столицы.

Еще четыре БпЛА – нейтрализованы над территорией Орловской области и по два – над Калужской и Смоленской областями.

Как уточнил со своей стороны губернатор Брянской области Александр Богомаз, в его регионе в результате атаки ВСУ жертв и разрушений нет.

Последствия ударов уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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