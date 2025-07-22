В Турции автобус с россиянами попал в аварию

В Турции перевозивший российских туристов автобус попал в ДТП. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, автобус направлялся из аэропорта Антальи в Сиде. Водитель не справился с управлением, транспортное средство врезалось в дорожное ограждение.

В салоне находились 33 туриста из России. Серьезных травм удалось избежать. Одному из пострадавших понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу для обследования. Остальных россиян развезли по отелям.

«Все пассажиры были застрахованы. Представители туроператора поддерживают постоянный контакт с туристами и оказывают необходимое содействие. Причины происшествия устанавливают компетентные органы Турции», – добавили в РСТ.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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