российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 июля 2025, 12:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Турции автобус с россиянами попал в аварию

В Турции перевозивший российских туристов автобус попал в ДТП. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, автобус направлялся из аэропорта Антальи в Сиде. Водитель не справился с управлением, транспортное средство врезалось в дорожное ограждение.

В салоне находились 33 туриста из России. Серьезных травм удалось избежать. Одному из пострадавших понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу для обследования. Остальных россиян развезли по отелям.

«Все пассажиры были застрахованы. Представители туроператора поддерживают постоянный контакт с туристами и оказывают необходимое содействие. Причины происшествия устанавливают компетентные органы Турции», – добавили в РСТ.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Турция

Отдыхающих в Турции предупредили о плотоядной бактерии / Turkish Airlines рискует попасть под санкции Росавиации из-за нарушений прав пассажиров / Путин и Эрдоган обсудили сирийское обострение и Украину / В Турции в аварии с автобусом пострадали 20 человек / Житель Стамбула открыл огонь по посетителям в кафе / Турция и Бельгия начнут закупки беспилотников для Киева / В Турции закроют все рынки из-за риска распространения ящура / Стамбул останется площадкой для прямых переговоров с Киевом – МИД России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм, Турция,