Три жителя Белгородской области, в том числе двое подростков, получили ранения после обстрела ВСУ

В Белгородской области в результате удара вооруженных формирований Украины ранения получили три местных жителя, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, по его словам, ЧП произошло в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района. «В результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами. Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения», – уточнил губернатор.

Всех пострадавших госпитализировали в Краснояружскую районную больницу.

«У женщины предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы, у одного из подростков – тупая травма живота, у другого – рваная рана и перелом кисти», – пояснил Гладков.

Предполагается, что для дальнейшего обследования все пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения Белгорода.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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