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ВСУ атаковали АЗС в Курской области: ранен мотоциклист

Сегодня вражеский беспилотный летательный аппарат атаковал автозаправочную станцию на хуторе Фонов Рыльского района Курской области, в результате чего получил ранения 32-летний водитель мотоцикла. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, пострадавший с ссадинами на животе и руке госпитализирован в Рыльскую районную больницу.

«В результате удара также повреждены 2 гражданских автомобиля и кровля автозаправочной станции», – добавил врио губернатора.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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