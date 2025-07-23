В Севастополе ПВО отразила атаку шести украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны отразили атаку шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе, – это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено 3 БПЛА над полем в районе Качи и 3 БПЛА над морем на большом отдалении от берега», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, обстановка в Севастополе находится под контролем.

«Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», – добавил Развожаев.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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