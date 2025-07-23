российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 июля 2025, 22:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе ПВО отразила атаку шести украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны отразили атаку шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе, – это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено 3 БПЛА над полем в районе Качи и 3 БПЛА над морем на большом отдалении от берега», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, обстановка в Севастополе находится под контролем.

«Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», – добавил Развожаев.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области: ранены трое, в том числе ребенок / ВСУ атаковали пять муниципалитетов в Белгородской области: ранены три мирных жителя / В Стамбуле начались переговоры Москвы и Киева / Зеленский обозначил одно из требований Киева к Москве / Делегация России прибыла в Стамбул на переговоры с Киевом / Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной / Киев потерял первый французский истребитель Mirage 2000 / СМИ узнали время начала переговоров Москвы и Киева в Турции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,