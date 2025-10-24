Утром над регионами России за час сбили 25 БПЛА

Утром 24 октября средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 11 дронов ликвидировали в Брянской области, шесть – в Тульской области. Еще четыре БПЛА сбили над Калужской областью, три – над Тверской и один – над Новгородской областями.

Беспилотники уничтожили в период с 7:00 до 8:00 мск.

В Брянской и Калужской областях, по данным властей, при отражении воздушной атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбиты три вражеских дрона. За ночь над территорией России уничтожено 111 БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

