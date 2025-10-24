ПВО сбила еще шесть БПЛА ВСУ, два из них – на подлете к Москве

Средства противоздушной обороны перехватили днем в пятницу шесть украинских беспилотников самолетного типа в небе над Россией.

БПЛА уничтожены в период с 10:00 до 15:00 мск. Два из них нейтрализованы над территорией Подмосковья, еще по два дрона сбиты над Белгородской областью и акваторией Азовского моря.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении трех вражеских беспилотников, летевших на столицу. За прошедшую ночь, по данным Минобороны, над территорией России уничтожено 111 БПЛА. В подмосковном Красногорске украинский дрон влетел в квартиру многоэтажного жилого дома и взорвался. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube