ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

Сотрудники ФСБ задержали третьего соучастника покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Им оказался сын уже задержанного фигуранта дела Виктора Васина 44-летний гражданин России Павел Васин. Фигурант дал признательные показания. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По информации спецслужбы, Васин обеспечил ранее задержанных фигурантов – агента Службы безопасности Украины Любомира Корбу и своего отца Виктора Васина, автомобилями для ведения наружного наблюдения за генералом Алексеевым и изъятия оружия из тайника. Также он купил видеорегистратор и трекер для слежки и определения маршрутов передвижения генерала.

На допросе задержанный также рассказал, что преступники следили еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны РФ, в отношении которых также планировалось совершить теракты. По данным ФСБ, фигурант помогал злоумышленникам собирать сведения об адресах проживания и автомобилях «объектов заинтересованности СБУ» с использованием интернет-приложений и поисковых систем.

Покушение на Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Неизвестный выстрелил в генерала-лейтенанта несколько раз. Алексеев был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачам удалось спасти генерала. По факту нападения на замначальника военной разведки РФ возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Спустя два дня стало известно о задержании исполнителя покушения Любомира Корбы и его пособника Павла Васина. У обоих – гражданство России. Первого задержали в Дубае и выдали России. Замоскворецкий суд Москвы отправил его под арест. Васин был задержан в Москве. Еще одна соучастница преступления Зинаида Серебрицкая успела сбежать из России и скрыться на территории Турции. Она уроженка Луганской области, в 2020 году получила российский паспорт. Женщину объявили в международный розыск.

Сообщалось также, что оба фигуранта признали вину и дали показания о подготовке нападения. Корба рассказал, что действовал по заданию СБУ, ему обещали выплатить 30 тысяч долларов США в случае успешного покушения на генерала.

Москва, Наталья Петрова

