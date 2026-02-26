Нападение на школу предотвратили в Бурятии: расправу готовил 12-летний ученик

В Улан-Удэ удалось предотвратить подготовку 12-летним школьником убийства сверстников. Об этом сообщил глава МВД республики Олег Кудинов на сессии Народного Хурала Бурятии.

По информации руководителя полицейского главка, инцидент произошел в 2026 году в Железнодорожном районе. Подросток планировал расправиться со сверстниками в школе. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 105 (убийство) УК РФ, передает ТАСС.

Кудинов также сообщил, что в 2025 году на стадии подготовки правоохранителями предотвращено совершение двух преступлений, связанных с подготовкой несовершеннолетних к нападению на школы, – в Баргузинском районе Бурятии и вУлан-Удэ.

Напомним, 19 февраля в городе Александровске Пермского края семиклассник к школе тяжело ранил ножом сверстника. Раненого подростка доставили в больницу Березников, где его прооперировали, а затем санавиацией транспортировали в больницу Перми. На следующий день пострадавший пришел в сознание, угрозы его здоровью нет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). После нападения в школе директору ЧОП предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности при осуществлении охраны учебного заведения и повлекшем тяжкий вред здоровью человека (п. «в». ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, частное охранное предприятие работало в школе по договору. Фигурант принял на работу на должность охранника мужчину, который с его ведома плохо выполнял возложенные на него обязанности, в том числе не использовал на постоянной основе ручной металлоискатель. Обвиняемого задержали. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Добавим, полицейские с начала 2026 года предотвратили 21 попытку нападений в образовательных организациях России. Такие данные привел глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

