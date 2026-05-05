ПВО уничтожила еще 88 украинских дронов над Россией

Дежурные средства ПВО в период с 9:00 до 14:00 мск нейтрализовали 88 беспилотников ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, а также в Крыму и Чувашии.

Ранее Следственный комитет России сообщил о погибших в результате атак ВСУ на Чебоксары. Точное число жертв в ведомстве не уточнили. По информации СМИ, погибли два человека, еще более 30 пострадали. До этого сообщалось о трех пострадавших. Повреждения получили несколько жилых домов, сообщил градоначальник Станислав Трофимов, не уточнив, сколько именно.

В Белгородской области при атаке вражеского FPV-дрона погибла жительница Шебекино, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, в течение ночи российские военные перехватили 289 беспилотников ВСУ над 19 регионами России. За утро было сбито еще 43 БПЛА над девятью российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube