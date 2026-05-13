Над регионами России сбили еще 53 украинских дрона

Минобороны России сообщило, что с 9:00 до 14:00 мск средства ПВО уничтожили 53 вражеских дрона над 12 российскими регионами.

Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

В результате атак БПЛА в Белгородской области ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладковв «Максе». По его словам, под ударом дронов оказался Белгородский округ. В селе Бессоновка от удара БПЛА по легковому автомобилю ранения получили двое сотрудников сельхозпредприятия, один из них в тяжелом состоянии, уточнил глава региона. В результате атаки второго дрона в том же месте ранен еще один сотрудник сельхозпредприятия. После оказания помощи в местной амбулатории троих пострадавших доставляют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. В поселке Разумное беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю, ранен водитель, добавил Гладков. Ему оказывают помощь в городской больнице №2 Белгорода.

Напомним, с 7:00 до 9:00 мск российские военные перехватили 26 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. За ночь силы ПВО сбили 286 БПЛА над 15 регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ. В Краснодарском крае пострадали два человека. Кроме того, возгорание произошло на предприятии в поселке Волна Темрюкского района. Пожар уже потушили. В Астрахани из-за падения обломков беспилотника начался пожар на газоперерабатывающем заводе.

Москва, Наталья Петрова

