Силы ПВО утром за два часа сбили 30 украинских БПЛА

Средства противоздушной обороны сегодня утром за два часа, с 07:00 до 09:00 мск, уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны были поражены над территориями Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что в течение ночи силы ПВО сбили 556 украинских дронов над 16 российскими регионами. В Подмосковье во время воздушной атаки погибли три человека, еще четверо пострадали. В столице пострадали 12 рабочих у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.

Москва, Наталья Петрова

