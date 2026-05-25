ПВО сбила 173 вражеских дронов за ночь: есть погибший и раненые

ВСУ в ночь на понедельник, 25 мая, совершили атаку беспилотниками на 14 российских регионов. Силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили 173 БПЛА. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Крымом.

При налете БПЛА на Ярославль пострадала женщина, сообщал губернатор региона Михаил Евраев. Также перекрывалась дорогу из города в сторону Москвы, сейчас движение возобновлено.

В Белгородской области при атаке беспилотника на автомобиль в городе Грайворон погиб водитель, проинформировал региональный оперативный штаб. Еще один мужчина пострадал при ракетных ударах ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. В Белгороде из-за повреждения энергообъектов возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

При обстреле из РСЗО «Град» поселка Белая Березка в Брянской области погиб мирный житель, ранен сотрудник пожарно-спасательной службы, сообщал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Калужской, Орловской, Смоленской, Рязанской, Тульской областях, по данным региональных властей, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Москва, Наталья Петрова

