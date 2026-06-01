Украинский дрон атаковал мотоциклиста в Курской области

Сегодня в Рыльской районе Курской области украинский дрон атаковал мотоциклиста, в результате чего его водитель получил множественные осколочные ранения. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».

«Вражеский дрон сдетонировал перед мотоциклистом. Пострадал 35-летний мужчина. У него осколочные ранения лица, груди, живота, конечностей», – уточнил губернатор.

Пострадавший направлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Курск, Анастасия Смирнова

