ВСУ атаковали беспилотниками газовую инфраструктуру в Запорожской области, ранен мирный житель

Вооруженные формирования киевского режима с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по газовой инфраструктуре Каменке-Днепровской в Запорожской области, в результате чего ранения получил один мирный житель. Об этом сообщили в администрации муниципального округа, передает ТАСС.

Согласно опубликованной информации, атака была осуществлена с применением не менее десяти дронов утром между девятью и десятью утра.

«ВСУ атаковали не менее чем десятью беспилотниками инфраструктуру газового хозяйства в Каменке-Днепровской. В результате удара осколочные ранения получил водитель, повреждены четыре единицы транспорта», – уточнили в администрации.

Каменка-Днепровская, Анастасия Смирнова

