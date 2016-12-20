Десантник Санал Санчиров погиб в Пальмире под обстрелом боевиков

Публикации за 20.12.16

Командир десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров погиб в районе Пальмиры 8 декабря во время минометного обстрела, когда боевики начали атаки на город. При этом же обстреле ранения получили еще несколько российских военных. В поселке Яшкуль (Калмыкия) с майором Санчировым простились 13 декабря. Информацию о гибели и похоронах майора РИА Новости подтвердили в администрации Яшкульского района. В Минобороны информацию о гибели офицера пока не комментировали.

Сестра погибшего Любовь Санчирова рассказала «Коммерсанту», что ее брат погиб 8 декабря и произошло это в районе Пальмиры. По ее словам, в свидетельстве о смерти говорится, что Санчиров «погиб на территории Сирийской Арабской Республики в городе Пальмира». «Шел бой, они попали под минометный обстрел. Нам сказали, что несколько его сослуживцев получили в том бою ранения, они сейчас находятся в госпиталях», – добавила Любовь.

Пальмира была освобождена от боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ – прим. ред.) в конце марта. Однако 11 декабря, когда сирийская армия была сосредоточена на штурме Алеппо, исламистам вновь удалось взять Пальмиру под свой контроль. По словам источника издания, близкого к Минобороны, майор Санчиров оказался в числе тех, кто был экстренно переброшен 8 декабря на защиту Пальмиры и оказание помощи сирийским правительственным войскам. Попав на передовую, он и еще несколько российских военнослужащих вступили в бой с террористами, однако вскоре были накрыты минометным огнем.

Майор Санал Санчиров служил в войсковой части 74507 – это 56-я отдельная десантно-штурмовая бригада, дислоцированная в городе Камышине Волгоградской области. Саналу Санчирову было 37 лет, военную карьеру он начал строить сразу после школы, а буквально летом нынешнего года закончил московскую военную академию. По словам Любови Санчировой, в Сирию ее брат отправился в сентябре, но семья узнала об этом «уже по факту».

Москва, Зоя Березина

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