Террористы посадили на Мальте захваченный в Ливии самолет (ФОТО) / На борту находятся 118 человек

Публикации за 23.12.16

На борту пассажирского лайнера Airbus A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airwaysпроизошел захват заложников. Борт приземлился на Мальте. Об этом сообщил мальтийский премьер Джозеф Мускат в Twitter. Самолет совершал полет из города Сабха на юго-западе Ливии в Триполи.

По данным Reuters, на борту самолета находятся 118 человек – 7 членов экипажа и 111 пассажиров. По данным агентства, самолет захватили двое неизвестных и угрожают его взорвать, требования захватчиков пока неизвестны. В свою очередь Times of Malta сообщает, что угонщик действует в одиночку и вооружен гранатой.

Мальта, Иван Гридин

Мальта. Другие новости 23.12.16

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