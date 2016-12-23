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Публикации за 23.12.16

Террористы посадили на Мальте захваченный в Ливии самолет (ФОТО) / На борту находятся 118 человек

Террористы посадили на Мальте захваченный в Ливии самолет (ФОТО) На борту находятся 118 человек

На борту пассажирского лайнера Airbus A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airwaysпроизошел захват заложников. Борт приземлился на Мальте. Об этом сообщил мальтийский премьер Джозеф Мускат в Twitter. Самолет совершал полет из города Сабха на юго-западе Ливии в Триполи.

По данным Reuters, на борту самолета находятся 118 человек – 7 членов экипажа и 111 пассажиров. По данным агентства, самолет захватили двое неизвестных и угрожают его взорвать, требования захватчиков пока неизвестны. В свою очередь Times of Malta сообщает, что угонщик действует в одиночку и вооружен гранатой.

Мальта, Иван Гридин

Мальта. Другие новости 23.12.16

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