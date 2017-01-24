За ввоз в Бангкок кокаина россиянке грозит пожизненное заключение / Суд арестовал женщину

Публикации за 24.01.17

Власти Бангкока арестовали россиянку 1985 года рождения за ввоз в страну крупной партии наркотиков. Гражданка РФ прилетела в Бангкок из бразильского Сан-Паулу. В ее желудке было обнаружено 600 граммов кокаина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимира Соснова.

«Женщина была задержана в аэропорту «Суваннапхум» 17 января. В ее желудке были обнаружены более десяти небольших резиновых емкостей с кокаином общим весом до 600 граммов. Вчера состоялось первое судебное заседание по ее делу, на котором россиянка была арестована по обвинению в контрабанде наркотиков, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказал дипломат.

«Следствие по ее делу пока продолжается, поэтому мы пока не называем имя арестованной», – добавил он.

Россиянке грозит пожизненное заключение.

Бангкок, Иван Гридин

Бангкок. Другие новости 23.01.17

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