4,5 тысячи турецких госслужащих уволены после путча

Публикации за 08.02.17

Власти Турции продолжают отстранять от должностей госслужащих различных учреждений страны после попытки госпереворота. В общей сложности с момента введения чрезвычайного положения число принудительно сокращенных сотрудников достигло 93 тысяч.

Специальным указом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил 4464 госслужащих. Из них 2585 работали в системе образования, большая часть из них учителя и преподаватели университетов, 893 человека были сотрудниками жандармерии и 417 – службы безопасности, передает DW.

Кроме того, увольнения коснулись избирательной комиссии, своих должностей лишились сотрудники государственного телеканала TRT, министерства по делам Евросоюза, Министерства иностранных дел и других ведомств.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота, которая была подавлена. Погибли 246 человек, 2 тысячи были ранены. Несколько тысяч человек арестованы, в том числе почти вся «верхушка» турецкой армии. Турецкие власти считают организатором и идейным вдохновителем мятежа много лет живущего в США богослова Фетхуллаха Гюлена. Сам 72-летний Гюлен категорически отрицает свою причастность к попытке переворота, подчеркивая, что всегда выступал против каких-либо насильственных действий и смена режима в Турции возможна только мирным путем.

Анкара, Зоя Осколкова

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