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Публикации за 09.02.17

Палата общин Великобритании одобрила Brexit / Очередь – за Палатой лордов
Фото: emigrados.ru

Палата общин Великобритании одобрила Brexit Очередь – за Палатой лордов

В Великобритании депутаты Палаты общин парламента королевства поддержали законопроект о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit). «За» проект закона проголосовали 494 члена нижней палаты парламента Великобритании, «против» – 122, передает «Интерфакс».

Документ, состоящий из 137 слов, был одобрен парламентариями без поправок. Теперь билль, наделяющий премьер-министра Терезу Мэй правом задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, поступит на рассмотрение верхней палаты законодательного органа – Палаты лордов. Они должны приступить к его обсуждению, приблизительно, в течении двух недель. Финальное голосование может состояться 7 марта.

Если комитеты не предложат ни одной поправки сверх уже одобренных палатой общин, документ должен быть одобрен королевой Елизаветой II, после чего станет законом. В противном случае законопроект вернется в палату общин для утверждения новых поправок, отмечает РБК.

Также отмечается, что обсуждаемый документ является формальным актом, который позволит правительству Великобритании направить руководству ЕС официальный запрос о начале переговоров по выходу страны из Европейского союза. Ранее кабинет министров настаивал на том, что может инициировать переговоры самостоятельно, но в ноябре суд постановил, что одобрение парламента для этого шага необходимо.

Правительственный план подразумевает выход Великобритании из системы законодательства ЕС, установления собственного контроля над иммиграцией, а также сохранение максимально свободных торговых отношений с ЕС.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 08.02.17

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