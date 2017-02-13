Глава Еврокомиссии не верит в сохранение единства Евросоюза

Публикации за 13.02.17

«Британцы способны без труда разъединить остальные 27 членов ЕС»

Брюссель, 13 февраля (Новый День, Зоя Березина) – Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сомнения в способности ЕС сохранить в дальнейшем единство. «Мне бы хотелось, чтобы все так и было, но разве это произойдет? Сомневаюсь. Потому что британцы способны без труда разъединить остальные 27 членов ЕС», – заявил он, комментируя Brexit и избрание Дональда Трампа президентом США.

В интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk Юнкер признался, что не хочет баллотироваться на второй срок в 2019 году. По его словам, когда он был в 2014 году избран главой Еврокомиссии, он «заново открыл для себя разнообразие ЕС». «Это была прекрасная кампания. Но новой не будет. Я понял, что в ЕС нет фундаментального согласия по базовым вещам. Некоторые страны хотят большего единства в рамках Европы, другие считают, что единства для них слишком много», – пояснил он.

Как сообщает RNS, Юнкер признался, что в начале работы на посту главы ЕК он «свято верил в то, что смогу конструктивно работать и что люди вновь обретут утраченное доверие к Европе». «И вот сейчас я – каждый день в течение нескольких часов – разрабатываю план выхода из ЕС государства-члена (речь о Великобритании – прим. ред.). На мой взгляд, это трагедия на уровне континента», – констатировал Юнкер.

9 февраля Палата общин Великобритании поддержала законопроект о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit). Если документ одобрит и Палата лордов, то он поступит на подпись королеве, после чего станет законом. Если все пройдет гладко, то процесс выхода Великобритании из ЕС начнется уже в марте. План подразумевает выход Великобритании из системы законодательства ЕС, установления собственного контроля над иммиграцией, а также сохранение максимально свободных торговых отношений с ЕС.

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