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Публикации за 15.02.17

Словакия готовит Slovexit / Евросоюз не волнуют проблемы Братиславы

Словакия готовит Slovexit Евросоюз не волнуют проблемы Братиславы

В Словакии собирают подписи для проведения референдума, на котором поставят вопрос о выходе из Европейского союза. Население все больше поддерживает идею Slovexit, считая, что бюрократизм и централизация ЕС, мешают решать реальные проблемы.

Чтобы провести референдум, активистам нужно собрать 350 тысяч подписей. В основном идею продвигают оппозиционные партии: «Котлеба – Народная партия наша Словакия», «Мы – семья» и «Свобода и солидарность», представители которых занимают чуть больше трети местного парламента. Однако жители Словакии охотно откликаются на инициативу, на данный момент половина подписей уже собрана.

Впрочем, активисты уверены, что «развестись» с ЕС удастся не ранее 2020 года. К тому же референдум может и не состояться вовсе, если Евросоюз решат покинуть другие страны, например Франция в случае победы Марин Ле Пен. «Тогда организация и вовсе может рухнуть как «карточный домик», – заявил словацкий политик Милан Угрик.

В частности, Братиславу не устраивает тот факт, что ЕС все больше стремится к централизации. Страны с меньшим влиянием вынуждены подстраиваться под чужое законодательство в ущерб своим интересам. Так Словакия имеет слишком маленькое представительство для того, чтобы влиять на решения союза. Оппозиционные партии Словакии выступают за отказ от курса централизации ЕС и возврат к возможности принятия решений по ключевым вопросам странами объединения.

Тем временем, словацкие политики, выступающие против выхода из Евросоюза, не торопятся решать назревающие в обществе проблемы, такие как безработица и отток экономически активного населения. В результате ЕС все чаще воспринимается словаками в негативном ключе. Если ситуация продолжит ухудшаться, а антиинтеграционные тенденции будут расти, Словакия вполне может пойти по стопам Великобритании.

Братислава, Зоя Осколкова

Братислава. Другие новости 15.02.17

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