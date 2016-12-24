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Публикации за 24.12.16

Марин Ле Пен призвала Францию к выходу из ЕС, НАТО и еврозоны / И обогнала по популярности Франсуа Фийона

Марин Ле Пен призвала Францию к выходу из ЕС, НАТО и еврозоны И обогнала по популярности Франсуа Фийона

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала к выходу Франции из Евросоюза, НАТО и еврозоны. Она пообещала, что Frexit (по аналогии с Brexit – референдуме о выходе Британии из ЕС – прим. ред.) станет частью ее политики. Также Ле Пен заявила, что планирует баллотироваться в президенты Франции.

Евро Ле Пен назвала инструментом шантажа, сообщает Газета.ру. Она указала: «Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее». Ле Пен предложила Португалии, Италии, Испании, Ирландии, Греции и Кипру покинуть еврозону. «Было бы идеально всем этим странам выйти в один день с Францией, – сказала она, – и я попытаюсь убедить их».

Также Ле Пен пообещала, что если она станет президентом Франции, то страна выйдет и из НАТО. Альянс давно потерял смысл, подчеркнула Ле Пен. По ее словам, НАТО создали, «когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза». «СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе», – отметила Ле Пен.

Она добавила, что с уважением относится к президенту России Владимиру Путину и избранному президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает РИА Новости, по последним опросам Ле Пен заняла 37-ю строчку в рейтинге популярности среди французов. Она опередила баллотирующегося в президенты экс-премьера Франции Франсуа Фийона, занявшего 42-ю позицию.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опроса Harris Interactive, опубликованного в конце ноября, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен выйдут во второй тур с 26% и 24% соответственно, после чего экс-премьер одержит верх над Ле Пен – 67% к 33%.

Париж, Полина Николаева

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