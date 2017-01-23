Россия – друг или враг?: кандидаты в президенты Франции усиленно муссируют «русскую тему» / Эксперт: выборы могут принести сюрприз. «Не забывайте Трампа»

Публикации за 23.01.17

Кандидаты в президенты Франции продолжают соревноваться в российской теме, ставшей, судя по заявлениям французских политиков, чуть ли не главной в президентской кампании в стране. Так, кандидат в президенты от правой консервативной партии «Республиканцы», бывший премьер-министр Франсуа Фийон сегодня призвал к выстраиванию новых отношений с Россией и заявил о необходимости «нового экономического партнерства» с Москвой. Между тем один из лидеров первого тура праймериз правящей Социалистической партии, еще один бывший премьер-министр Мануэль Вальс, напротив, пообещал защитить страну от России и США.

Франсуа Фийон, один из фаворитов первого тура президентских выборов во Франции, заявил, что отношения с Россией являются «стратегическим вопросом» для Европы, «к ней нельзя относиться легкомысленно». «В прошлом мы совершили много ошибок, подтолкнув Россию в том направлении, в котором она пошла, – цитирует его слова издание Atlantico. –… Это страна, у которой нет традиций демократии, но есть ядерное оружие. Мы должны или прийти к соглашению, или столкнуться с Россией». Кандидат в президенты полагает, что Европе нужно выстраивать новые отношения с Россией. Для этого, по его мнению, необходимо провести конференцию по безопасности в формате Россия – Европа, сообщают издания Le Monde и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Фийон также заявил о необходимости создать «новое экономическое партнерство» с Россией, сообщает газета Le Parisien. По его словам, перезагрузка отношений с Россией также включает в себя решение украинского вопроса. Фийон заметил также, что «полагать, что России можно нанести ущерб с помощью экономических санкций, – наивно».

Кроме того, политик назвал большой ошибкой Запада военное соперничество с Москвой. Он также счел ошибочным развертывание противоракетной обороны у российских границ. «Всегда ли Запад был надежным партнером? Разве он не обманул Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок», – резюмировал Фийон (цитата по РИА «Новости»).

Помимо этого Фийон заявил о важности стратегического альянса между Францией и Германией, который необходим, чтобы «дать Европе политическую силу» для балансирования отношений с США, Россией и Китаем.

В свою очередь, бывший премьер-министр, кандидат в президенты Франции Мануэль Вальс после завершения первого тура праймериз правящей Социалистической партии пообещал защитить страну от США и России. «Я отказываюсь бросать французов перед лицом ультраправых, которые разрушат нашу страну, перед лицом правоцентристов во главе с Франсуа Фийоном – резких, либеральных, как никогда раньше, и консервативных, а также перед лицом Америки Дональда Трампа и России Владимира Путина», – заявил Вальс, передает Sputnik.

Согласно предварительным результатам голосования, экс-министр образования Бенуа Амон и бывший премьер Мануэль Вальс лидируют в первом туре праймериз правящей Социалистической партии во Франции. По данным Le Figaro, по результатам с 3090 из 7530 участков, Бенуа Амон набирает 35,21% голосов, Мануэль Вальс – 31,56%. Второй тур праймериз социалистов состоится 29 января.

Выборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая. По всем прогнозам его фаворитами станут Франсуа Фийон и Марин Ле Пен. Однако, согласно опросам, их потихоньку догоняет бывший министр экономики Эммануэль Макрон, который не так давно основал свою партию. В праймериз левых он не участвовал. При этом у Макрона, согласно опросам, рейтинг выше, чем у любого кандидата от левых, – 16%. По словам французского журналиста и политолога, сооснователя сайта Rue89 Пьера Аски, предстоящие президентские выборы полны неопределенностей.

«Значительная часть левого электората может отдать свои голоса либо Жан-Люку Меланшону (один из председателей «Левой партии», – прим. ред.), либо Эммануэлю Макрону, говоря, что один из них, возможно, имеет шанс выйти во второй тур. Макрон сегодня находится на третьем месте – далеко позади после Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Но если сложить его счет со счетом кандидата от соцпартии, то есть 9-10%, то внезапно получится, что он находится в приблизительно равных условиях с Ле Пен и Фийоном, – указывает эксперт в комментарии BFM.ru. – Ставки еще не сделаны, нынешние выборы полны неопределенностей, даже если сегодня Франсуа Фийон значительно опережает своих соперников».

Таким образом, главной интригой сейчас является не то, кто выйдет победителем во втором туре праймериз левых, а то, удастся ли левым сформировать после этого более широкую коалицию и договориться о едином кандидате, заключает издание.

Париж, Светлана Петрова

Париж. Другие новости 23.01.17

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