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Публикации за 10.02.17

Кто подслушивает Трампа? / Вашингтон начал расследование

Кто подслушивает Трампа? Вашингтон начал расследование

Белый дом инициировал расследование случаев утечки в СМИ информации, которая касается содержания телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами, в том числе с Владимиром Путиным.

О начале расследования сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, Трамп считает, что содержание его бесед с высокопоставленными лицами должно оставаться в тайне. «Идея заключается в том, что президент желает вести переговоры, а обсуждаемая информация не должна уходить. Мы ведь занимаемся важнейшими делами от имени всей страны»,– цитирует Спайсера The Washington Post.

Напомним, 20 января состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам беседы агентство Reuters сообщило, что речь шла о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В частности, американский президент назвал договор невыгодным для США.

Кроме того, достоянием общественности стали переговоры Трампа с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбулом, а также президентом Мексики Энрике Пенья Ньетою. Сам американский лидер обвинил в утечках информации сотрудников администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.02.17

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