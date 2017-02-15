Обвинения России в нарушении договора РСМД – давление на Трампа / Сенатор Косачев прокомментировал вброс в New York Times

Публикации за 15.02.17

Обвинения в нарушении Договора о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД) в адрес России высказаны с целью надавить на Дональда Трампа, чтобы он он отказался от «разворота над Атлантикой», за счет пересмотра внешней политики США, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля», что, по мнению США, нарушает договор.

«Утечки в СМИ – это банальное продолжение информационной войны против России и против сторонников нормализации отношений с Россией в новой американской администрации», – приводит слова Косачева РИА «Новости». По мнению сенатора, авторы этой затеи, вероятно, уверены, что и политиков, и общественность нужно удерживать в состоянии постоянного страха перед мифической внешней угрозой.

«Цель – не дать новому президенту совершить свой «разворот над Атлантикой» в смысле пересмотра трансатлантической политики США, нацеленной на утверждение однополярный модели мира», – заявил Косачев. Косачев также отметил, что невозможно комментировать информацию американской газеты, которая ссылается на неназванные источники, когда речь идёт о совершенно конкретных и подлежащих проверке договорённостях сторон, в данном случае России и США, в сфере контроля над вооружениями. «Если у американской стороны есть вопросы, они должны ставиться официально и в установленном Договором об РСМД порядке. Все процедуры там прописаны», – сказал политик.

Сенатор подчеркнул, что именно в таком режиме обозначает свои обеспокоенности действиями США российская сторона. «Они связаны прежде всего с размещением американских компонентов системы ПРО в Европе, входящим в противоречие и с общими задачами поддержания стратегического баланса сил, и с положениями РСМД», – заключил Косачев.

Сенатор США Джон Маккейн в свою очередь опубликовал на своем сайте заявление, основанное на публикации The New York Times, в котором говорится, что развертывание Россией крылатых ракет вопреки договору 1987 года с США о РСМД является «значительной военной угрозой для Вооруженных сил США».

Напомним, договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

Москва – Вашингтон, Иван Гридин

Москва – Вашингтон. Другие новости 15.02.17

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