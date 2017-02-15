МИД РФ объявил голословными обвинения в нарушении Договора РСМД / «Подобное нельзя воспринимать всерьез»

Публикации за 15.02.17

В Министерстве иностранных дел России заявили, что публикации американской прессы о возможном нарушении со стороны РФ Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) являются голословными. В частности, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов заявил, что официальный Вашингтон так и не предоставил каких-либо доказательств.

«Приводятся ссылки на какие-то анонимные источники – это то, с чем мы имели дело при прежней администрации (президента Барака Обамы – прим. ред.). Подобного рода публикации, конечно, не можем воспринимать всерьез», – приводит РИА «Новости» его слова.

Как писал «Новый День», ранее по этому поводу высказался глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Он заявил, что обвинения в нарушении Договора РСМД в адрес России высказаны с целью надавить на Дональда Трампа, чтобы он он отказался от «разворота над Атлантикой», за счет пересмотра внешней политики США.

Напомним, New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля», что, по мнению США, нарушает договор.

Сенатор США Джон Маккейн в свою очередь опубликовал на своем сайте заявление, основанное на публикации The New York Times, в котором говорится, что развертывание Россией крылатых ракет вопреки договору 1987 года с США о РСМД является «значительной военной угрозой для Вооруженных сил США».

Отметим, договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

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