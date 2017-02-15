Российские ракеты, самолеты и корабль-шпион / США заявили об угрозах со стороны России

Публикации за 15.02.17

Американские СМИ вовсю трубят об угрозах, якобы поступающих со стороны России. Так Пентагон выразил обеспокоенность в связи опасным сближением российских истребителей с американских эсминцем, у берегов США был обнаружен корабль-шпион, а Москву обвинили в нарушении соглашения об использовании баллистических ракет средней дальности.

По словам представителя американского оборонного ведомства, эсминец Porter США осуществлял обычное патрулирование в международных водах в Черном море (ранее корабль принял участие в учениях Sea Shield), когда к нему на опасное расстояние подлетели российские самолеты. Пентагон оценил действия военных РФ как небезопасные и непрофессиональные.

Российские летчики якобы не отвечали на запросы американского эсминца. «Подобные инциденты нас беспокоят, потому что в результате может произойти несчастный случай или неправильные расчеты», – цитирует представителя американского ведомства подполковника Мишель Балдансу РИА «Новости».

В свою очередь в Минобороны России не видят ничего опасного в полетах истребителей на Черном море. Там уточнили, что все вылеты совершались и совершаются над нейтральными водами в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности. «Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал «обычное» патрулирование рядом с Россией и в десятках тысяч миль от своих берегов, странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Черного моря», – отметил представитель оборонного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, американские СМИ утверждают, что у берегов США был замечен российский разведывательный корабль «Виктор Леонов». По данным Fox News, «корабль-шпион» обнаружили у американского штата Делавэр, где находится крупнейшая база Военно-воздушных сил США. По словам источников среди должностных лиц, на которые ссылается издание, присутствие российского корабля беспокойства не вызывает, одна за ним пристально следят американские военные.

Между тем, газета The New York Times написала о том, что Москва нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). В частности, источники сообщили, что два батальона крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля» были размещены на территории России. Сенатор Джон Маккейн подтвердил эту информацию, заявив, что действия российских военных являются значительной угрозой для Вооруженных сил США и союзников по НАТО.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 15.02.17

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