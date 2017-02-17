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Публикации за 17.02.17

Трамп рассказал, как Путин сидит за столом и не верит в возможность договориться с США / А стрелять по кораблю ВМФ РФ – «это не здорово»
фото gosrf.ru

Трамп рассказал, как Путин сидит за столом и не верит в возможность договориться с США А стрелять по кораблю ВМФ РФ – «это не здорово»

«Я ничего не делал для России. Я ничего не сделал для России. Если мы сможем поладить, то это позитивная вещь», – так президент США Дональд Трамп оценил перспективы отношений двух страх в свете последних скандалов в американской прессе. Свои оценки текущей ситуации Трамп дал на экстренной пресс-конференции, в ходе которой раскритиковал ряд СМИ за фейковые новости, подчеркнув, что такие «ложные репортажи усложняют возможность заключить сделку с Россией».

Как сообщает РИА Новости, Трамп заявил, что для него было бы проще взять более жесткий курс по отношению к Москве: «Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что? Я хочу делать правильные вещи для американцев. И если честно, во вторую очередь, я хочу делать правильные вещи для всего мира». По его словам, жесткая линия с Россией принесла бы ему кратковременную поддержку, но затем политические элиты, общество и сами журналисты упрекнули бы его и осудили. Также Трамп подчеркнул, что Россия и США – это две мощные ядерные державы, а «ядерный холокост» ни с чем не сравнится.

Трамп эмоционально назвал «ерундой», «фейком», «мошенничеством» и «уловкой» новости о якобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией. Трамп подчеркнул, что авторам утечек о телефонных разговорах его помощников или о разговорах президента с иностранными лидерами «должно быть стыдно» вместе с прессой. Он добавил, что не знает, удастся ли ему договориться с российским лидером Владимиром Путиным, хотя американский президент и считает себя хорошим переговорщиком. «Возможно, Путин сидит сейчас за своим столом и говорит: «Я вижу, что происходит в Соединенных Штатах, я внимательно слежу за ситуацией и понимаю, что договориться нам с президентом Трампом будет невозможно из-за политического давления, которое провоцирует вся эта история с фейками»… Стыдно!», – сказал Трамп журналистам.

Экс-госсекретаря и свою соперницу на выборах Хиллари Клинтон он обвинил в том, что она начала «перезагрузку» отношений с Россией и «отдала 20% урана из страны». Саму же «перезагрузку» Трамп назвал «глупой пластиковой кнопкой».

Трамп прокомментировал и новость телеканала FoxNews о российском военном корабле, который якобы был замечен у берегов США. «Лучшее, что я бы мог сделать, – это стрелять по кораблю, который появился в 30 милях от берега. Все бы в нашей стране сказали: «О! Это так здорово!», – сказал Трамп и заключил: «Это не здорово». «Я бы хотел поладить с Россией», – вновь повторил он.

Накануне FoxNews со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что разведывательный корабль «Виктор Леонов» ВМФ России был замечен недалеко от города-порта Норфолк в штате Виргиния. Корабль появился в международных водах примерно в 65 морских милях к северо-востоку от Норфолка. Территориальная граница США проходит в 12 милях (около 22 километров) от побережья.

Вашингтон, Зоя Березина

Вашингтон. Другие новости 17.02.17

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