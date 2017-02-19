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Публикации за 19.02.17

США ужесточают правила приема беженцев / Иммиграционным службам позволили выпытывать информацию
Фото: themonastery.org

США ужесточают правила приема беженцев Иммиграционным службам позволили выпытывать информацию

Министерство внутренней безопасности США разработало новую директиву по предоставлению убежища гражданам других стран. Документ предусматривает более тщательную проверку информации, предоставляемой беженцами на уровне первоначального отбора.

Согласно новому распоряжению, которое еще не поступило на места, сотрудники иммиграционных служб должны проводить более глубокие собеседования с лицами, обратившимися с просьбой об убежище, сообщает агентство Reuters. Иммиграционные офицеры должны убедиться, что у заявителя есть веские основания опасаться за свою безопасность, если он останется в своей стране. Чтобы достичь цели, им разрешено «выпытывать всю необходимую информацию», при этом не уточняется, что именно стоит считать веским основанием.

Как правило, собеседование с мигрантами в США проводится сразу же после получения прошения об убежище. Это происходит непосредственно на границе или в местах содержания беженцев. Заявитель должен убедить иммиграционные службы в том, что на родине его преследуют по одной из нескольких причин: по признаку расы, из-за политических убеждений, гражданства, вероисповедания или принадлежности к определенной социальной группе.

При первичной проверке одобряется около 88% прошений. Впрочем, американские суды, в которые затем поступает заявление, не спешат удовлетворять просьбы жаждущих попасть в США. Так в 2015 году только 18% заявлений подобного рода были удовлетворены. Однако беженцы подают апелляцию, а до ее рассмотрения иммиграционные офицеры не имеют права выдворить просителя из страны. В судах уже скопилось более полумиллиона подобных дел, передает РБК.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 19.02.17

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