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Публикации за 06.03.17

Террористы ИГ пообещали «реки крови» Китаю
Фото: «Геополитика»

Террористы ИГ пообещали «реки крови» Китаю

Запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) выступила против Китая. В появившемся в сети видеоролике, экстремисты сжигают портрет председателя КНР Си Цзиньпина и угрожают стране пролитием «рек крови». Террористы выступили в поддержку уйгурских сепаратистов, которые в составе от 100 до 300 человек отправились на войну в Ирак и Сирию.

По мнению наблюдателей, данный демарш исламистов поможет международной разрядке и предоставит повод для сближения между США и китайскими властями на поприще борьбы с исламистской угрозой. Как отмечает РИА «Новости», непростые отношения между Пекином и исламистами часто ускользают от внимания прессы. Вместе с тем уже на протяжении двух десятилетий Китай заявляет, что подвергается нападениям террористов – и сетует, что его усилия по борьбе с радикально настроенными мусульманами недооцениваются.

Очагом столкновений между коммунистической моделью и исламским образом жизни стал Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Пекин настаивает на том, чтобы его жители придерживались правил светского общежития в строгом смысле этого слова: не отмечали публично религиозные праздники, продавали алкоголь и табак в магазинах. И утверждает, что сепаратистские группировки уйгуров поддерживают связи с «Аль-Каидой».

Американские аналитики ставили утверждения китайских властей под сомнения. Однако в 2016 году стало известно, что в лагерях террористов на Ближнем Востоке тренируются от 100 до 300 уйгуров, чтобы затем провести серию терактов в Китае.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 06.03.17

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