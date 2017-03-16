В офисе МВФ в Париже прогремел взрыв / Ранен один человек

Публикации за 16.03.17

В представительстве Международного валютного фонда (МВФ) в Париже прогремел взрыв. По предварительным данным, устройство находилось в посылке. В результате ЧП пострадала помощница одного из руководящих сотрудников. Она получила травмы лица и рук, сообщает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Агентство dpa в свою очередь сообщает, что устройство было маленькой мощности, и женщина пострадала незначительно.

Взрывотехники установили, что в коробке находилась смесь, используемая для производства пиротехники, а детонация произошла в момент вскрытия. На месте взрыва работают сотрудники криминальной полиции и эксперты по взрывчатым веществам. Часть работников представительства МВФ была эвакуирована из здания, передает «Немецкая волна».

Президент Франции Франсуа Олланд назвал взрыв в парижском офисе МВФ терактом.

Отметим, что инцидент произошел спустя день после обнаружения посылки с взрывчаткой в министерстве финансов ФРГ в Берлине. Ответственность за отправку пакета взяла на себя греческая подпольная организация левых автономов Греции «Заговор очагов пожара» (Conspiracy of Cells of Fire).«Конспирация огня». О подлинности заявления пока ничего неизвестно. В качестве отправителя на пакете был указан заместитель главы консервативной оппозиционной партии «Новая демократия» Адонис Георгиадис, пишет dpa. В Берлине и Афинах идет расследование.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 16.03.17

Ученые нашли ген дряхления мозга. Его купирование позволит сохранить людям ясность ума. / Валерий Соловей: Киев снова угодил в ловушку Москвы. / Противники ЕС и мигрантов проиграли выборы в Нидерландах. Но довольны итогами голосования: «Начинается весна патриотов». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»