Боевики ИГ атаковали ипритом военнослужащих США в Ираке

Публикации за 19.04.17

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) применили в Ираке отравляющий газ иприт против группы иракских солдат, военных инструкторов США и Австралии, передает CBS News.

Атака произошла еще в минувшее воскресенье, 16 апреля. В результате 25 иракцев обратились за медицинской помощью, шестеро их них были госпитализированы, среди иностранных военных никто не пострадал. Отмечается, что среди американских военных распространяют маски и другие средства индивидуальной защиты на случай будущих химических атак.

Это уже вторая атака с применением химических веществ за последние несколько дней, отмечает «Интерфакс». Ранее сообщалось о том, что игиловцы использовали отравляющий газ, предположительно, хлор, в ходе боев на западе Мосула. В результате 7 иракских военнослужащих попали в госпиталь с отравлением.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 18.04.17

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