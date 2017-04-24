Дания обвинила Россию в хакерских атаках / Полученная информация может быть использована для шантажа

Публикации за 24.04.17

Причастные к взлому серверов в США хакеры, вероятно, устроили атаку на электронную почту сотрудников Минобороны Дании, получив информацию, которую возможно использовать для шантажа. Доступ к электронным ящикам и учетным записям хакеры имели на протяжении двух лет. Об этом сообщает издание Berlingske со ссылкой на доклад центра кибербезопасности разведслужбы.

По данным оборонного ведомства, доступ к электронной почте получили российские хакеры. Произошло это в 2015 и 2016 годах. По мнению представителей министерства, почту взломали хакеры, которые «совершали кибератаки на Демократическую партию США в 2016 году».

Военная разведка также утверждает, что полученная информация не являлась секретной, однако «может быть использована для вербовки агентов, шантажа или шпионажа». «Ситуация критическая. Это не мелкие хакерские группы, которые таким образом развлекаются», – приводит издание слова министра обороны Дании Клауса Хьорт Фредериксена.

Он также заявил, что атаки «связаны с разведкой или центральными элементами российского режима». Впрочем, он выразил уверенность, что хакерам не удалось получить доступ к информации с высоким грифом секретности. Berlingske передает, что за атаками стоит группа хакеров APT28, также известная как Fanсy Bear. Вашингтон полагает, что за ней стоят российские власти, и именно она взломала серверы Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года.

Напомним, Россию обвиняли во взломе серверов национального комитета Демократической партии США и получении данных о Хиллари Клинтон. Скандал разгорелся во время предвыборной президентской гонки. В настоящий момент в США идет расследование «вмешательства» России в выборный процесс. Впрочем, никаких фактов, подтверждающих «российское влияние» американские власти так и не предоставили.

Москва в свою очередь неоднократно опровергала возможность вмешательства в предвыборный процесс в США и других странах, а также причастность к кибератакам.

Копенгаген, Иван Гридин

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