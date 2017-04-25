NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 25.04.17

В Ираке дикие кабаны напали на базу ИГ и растерзали троих террористов

В Ираке дикие кабаны напали на базу ИГ и растерзали троих террористов

Дикие кабаны напали на базу боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Ираке. Звери растерзали трех террористов. Об этом сообщает , ссылаясь на местных жителей.

По данным издания, атака произошла в районе Аль-Рашад в иракской провинции Киркук. Отмечается, что кабаны регулярно совершали набеги на сельскохозяйственные угодья террористов и уничтожали посевы. В последней схватке дикие животные повергли боевиков.

Официальных данных об уничтожении террористов кабанами пока не поступало.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 25.04.17

КНДР отрепетировала массированный удар артиллерии. Стрельбы стали крупнейшими в истории страны. / Элтон Джон попал в реанимацию из-за опасной инфекции. Концерты отменены. / В США застрелили гражданку России. Девушка погибла от рук любовника.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter