В Ираке дикие кабаны напали на базу ИГ и растерзали троих террористов

Публикации за 25.04.17

Дикие кабаны напали на базу боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Ираке. Звери растерзали трех террористов. Об этом сообщает портал Iraqi News, ссылаясь на местных жителей.

По данным издания, атака произошла в районе Аль-Рашад в иракской провинции Киркук. Отмечается, что кабаны регулярно совершали набеги на сельскохозяйственные угодья террористов и уничтожали посевы. В последней схватке дикие животные повергли боевиков.

Официальных данных об уничтожении террористов кабанами пока не поступало.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 25.04.17

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