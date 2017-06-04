Жертвами серии терактов в Лондоне стали шесть человек

В ночь на 4 июня в центре Лондона произошла серия атак. Злоумышленники на белом фургоне на большой скорости давили пешеходов на улицах, затем несколько человек, вооруженных ножами, вышли из автомобиля и напали на прохожих.

Первые сообщения о нападении на людей поступили в лондонскую полицию около полуночи. Фургон с преступниками двигался на большой скорости по Лондонском мосту, попутно наезжая на пешеходов. Автомобиль доехал до рынка Боро, где из него вышли несколько человек и начали наносить ножевые ранения прохожим, передает ВВС.

Кроме того, Скотленд Ярд проинформировал о третьем инциденте в районе Воксхолл, впрочем, позднее полиция опровергла связь этого события с двумя первыми.

По словам очевидцев, раненые люди пытались прятаться в ближайших барах. На улице медики оказывали помощь других пострадавшим. По последним официальным данным, в результате нападения погибли шесть человек, около 50 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, нападавших было трое, все они были ликвидированы подоспевшими правоохранителями. На злоумышленниках полицейские обнаружили жилеты, предположительно начиненные взрывчаткой. Выяснилось, что это были муляжи. Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако в полиции уверены, что это был террористический акт.

Премьер Великобритании Тереза Мэй также назвала ночные нападения терактами и объявила о созыве чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

Лондон, Зоя Осколкова

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