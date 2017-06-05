Понедельник, 5 июня 2017, 08:30 мск

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Теракт в Лондоне совершили боевики ИГ 12 подозреваемых задержаны

Теракт в Лондоне совершили боевики ИГ / 12 подозреваемых задержаны
Фото: Reuters

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаки в Лондоне. В рамках расследования терактов задержаны 12 человек.

Серия террористических атак в столице Великобритании произошла в ночь на 4 июня. Злоумышленники на белом фургоне на большой скорости давили пешеходов на Лондонском мосту, затем три человека, вооруженных ножами, вышли из автомобиля и напали на прохожих. Подоспевшие к месту событий полицейские ликвидировали нападавших.

По уточненным данным, жертвами террористов стали семь человек. Полиции удалось выяснить имя только одной погибшей – Крисси Арчибальд из Канады, передает CTV. Госпитализированы 48 пострадавших, 21 из них находятся в критическом состоянии.

Сразу после теракта правоохранительные органы провели рейд на востоке Лондона. В рамках расследования случившегося задержали 12 человек, подозреваемых в причастности к нападению.

Позже боевики «Исламского государства» (ИГ – запрещенная в России организация) взяли на себя ответственность за теракт, сообщает Reuters со ссылкой на связанное с террористами СМИ Amaq.

Лондон, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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