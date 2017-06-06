Чехия остановила прием мигрантов по квотам Евросоюза

Правительство Чехии отказалось выполнять требование ЕС по распределению беженцев. В частности, глава чешского МИД Милан Хованец заявил, что до сентября 2017 года страна больше не будет принимать мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию.

По словам министра, вопрос о приеме беженцев обсуждался властями Чехии конфиденциально, но решение не засекречено. «Чешская Республика больше не будет участвовать в системе квот, которая действует до сентября», – цитирует Хованца Deutsche Welle.

Стоит отметить, что ранее глава чешского МИД говорил о том, что Чехия откажется от приема беженцев даже под угрозой экономических санкций.

Министерство внутренних дел Чехии объяснило отказ в приеме мигрантов соображениями безопасности. Ограничения были введены после серии терактов в европейских странах. По мнению чешского МВД, система распределения беженцев в ЕС не работает должным образом.

На днях о невозможности участия в европейской программе переселения беженцев заявлял глава МВД Польши Мариуш Блащак. Он также связал это решение с вопросами безопасности. «Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе – это факт, а не инциденты», – отметил Блащак в эфире Польского телевидения.

По словам польского министра, ЕС должен пересмотреть свою миграционную политику, а именно, перестать потакать мультикультурализму и закрыть границы от наплыва мигрантов-мусульман из Северной Африки и Ближнего Востока.

Прага, Зоя Осколкова

Прага. Другие новости 06.06.17

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