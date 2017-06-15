Страны Восточной Европы попадут под санкции за отказ принять мигрантов

Еврокомиссия собирается подать в суд на Венгрию, Чехию и Польшу. Дело в том, что эти страны Евросоюза отказались расселить на своей территории мигрантов в соответствии со схемой квот, утвержденной Брюсселем. Сами государства-нарушители считают, что поступили правильно и готовы ответить в суде. По их мнению, именно наплыв мигрантов привел к росту угрозы безопасности в ЕС.

Схема приема мигрантов, была утверждена в Европе осенью 2015 года. Планировалось, что страны ЕС примут к себе 160 тысяч беженцев, которые временно находятся на территории Италии и Греции. Как оказалось далеко не все государства готовы проявить радушие. На данный момент по этой схеме были переселены немногим более 20 тысяч человек с Ближнего Востока и из Северной Африки, пишут «Известия».

Польша и Венгрия за два года не приняли ни одного мигранта, Чехия переселила к себе лишь 12 человек, а на прошлой неделе чешские власти заявили, что выходят из системы квот.

О санкциях в отношении стран Восточной Европы европейские чиновники упоминали не раз. В частности, предлагалось лишить их фондов развития Евросоюза. Теперь Еврокомиссия твердо намерена довести дело до суда. У Варшавы, Будапешта и Праги есть один месяц, чтобы отреагировать на официальное уведомление Брюсселя.

Тем временем, страны готовы отстаивать свое право отказываться от приема беженцев. Так в правительстве Венгрии считают, что угроза судом – чистой воды шантаж со стороны Европейской комиссии. Никто из стран-членов не выполнил полностью решение Евросоюза, но Венгрия при этом четко объяснила, почему отказывается это сделать.

Подобным образом на действия ЕК отреагировали в Варшаве и Праге. Так глава польского МВД Мариуш Блащак заявил, что потенциальные санкции Евросоюза за отказ выполнять мигрантские квоты куда меньше навредят Польше, чем прием вынужденных переселенцев.

Стоит отметить, что антимигрантские настроения возрастают и в других странах Евросоюза. На днях мэр Рима Вирджиния Раджи призвала правительство Италии не направлять больше в столицу мигрантов. По ее словам, Рим подвергается сильному миграционному давлению, а возводить дополнительные структуры для приема беженцев уже невозможно и даже опасно.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 15.06.17

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