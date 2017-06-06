Смотрители в зоопарке КНР скормили тиграм живого осла

В китайском зоопарке кровавая драма разыгралась на глазах у посетителей. Смотрители скинули в вольер к тиграм живого осла. Хищники расправились с животным за полтора часа.

Инцидент произошел 5 июня в зоопарке города Чанчжоу в китайской провинции Цзянсу. Все происходящее было зафиксировано на камеру наблюдения. Несколько сотрудников зоопарка подвезли осла к загону с тиграми, а затем спустили напуганное животное за ограждение.

Хищники долго терзали свою жертву, однако осел не мог сопротивляться трем тиграм. Большие кошки буквально разорвали животное не глазах у посетителей.

Как сообщает издание South China Morning Post, поступок сотрудников зоопарка возмутил интернет пользователей, которые призвали руководство учреждения к гуманному отношению к животным в неволе.

Чанчжоу, Зоя Осколкова

Чанчжоу. Другие новости 06.06.17

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