Террористы изобретают бомбу-ноутбук

Израильские спецслужбы сообщили, что террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» разрабатывают новейшие взрывные устройства, которые будут выглядеть как портативные компьютеры. Цель атак боевиков – пассажирские самолеты.

Разведке Израиля удалось взломать сеть производителей взрывных устройств, работающих на ИГ (запрещена законами РФ). Бомбы, замаскированные под ноутбуки, не идентифицируются приборами сканирования служб безопасности аэропортов, что позволит проносить их на борт с целью совершения теракта, пишет The New York Times.

По данным издания, именно эти данные мотивировали американские власти ввести в марте запрет на провоз в ручной клади электронных устройств. Напомним, ноутбуки запретили иметь при себе пассажирам, направляющимся в США из 10 аэропортов Турции, Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее американский телеканал ABC сообщил, что о новейших разработках террористов президент США Дональд Трамп сообщил министру иностранных дел Сергею Лаврову. По словам главы Белого дома, боевики собираются взорвать пассажирский самолет. По этой причине, считает ABC, Вашингтон задумался о запрете провоза гаджетов на всех рейсах из Европы.

Иерусалим, Зоя Осколкова

Иерусалим. Другие новости 13.06.17

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