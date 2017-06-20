В туристическом центре Хельсинки предотвратили теракт Мишенью должна была стать церковь в скале Темппелиаукио

Сотрудники спецслужб Финляндии предотвратили теракт в центре Хельсинки. Об этом сообщила криминальная полиция страны.

По данным правоохранителей, атака должна была пройти возле популярной среди туристов церкви в скале Темппелиаукио в центре Хельсинки. Как именно планировали осуществить теракт, не уточняется.

После получения информации о вероятном нападении в столице Финляндии прошла спецоперация полиции. Кроме того, несколько полицейских патрулей были размещены рядом с церковью. У входа в здание установлены ограждения. «Правоохранители приняли все возможные меры для устранения угрозы», – говорится в сообщении Национального бюро расследований страны, передает Рейтер.

На прошлой неделе полиция безопасности Финляндии повысила уровень террористической угрозы в стране на одну ступень – от «низкого» до «повышенного» – после получения сведений о подготовке терактов.

Хельсинки, Светлана Петрова

Хельсинки. Другие новости 20.06.17

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