В Китае на километре дороги разместили 600 лежачих полицейских

В КНР появилась автотрасса, на одном километре которой установили более 600 искусственных препятствий, заставляющих водителей снижать скорость.

О странной дороге написало издание Global Times. В ролике, размещенном в Твиттере, видно, как автомобили с трудом преодолевают проблемный участок. Проезд осложняется еще и тем, что дорога извилистая, на ней и так довольно сложно развить высокую скорость.

Очевидцы отмечают, что расстояние между лежачими полицейскими не превышает полутора метров. Причина создания «полосы препятствий» на дороге не сообщается.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 13.09.17

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