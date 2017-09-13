Среда, 13 сентября 2017, 16:47 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

В Китае на километре дороги разместили 600 лежачих полицейских

В Китае на километре дороги разместили 600 лежачих полицейских
Кадр видео Global Times

В КНР появилась автотрасса, на одном километре которой установили более 600 искусственных препятствий, заставляющих водителей снижать скорость.

О странной дороге написало издание Global Times. В ролике, размещенном в Твиттере, видно, как автомобили с трудом преодолевают проблемный участок. Проезд осложняется еще и тем, что дорога извилистая, на ней и так довольно сложно развить высокую скорость.

Очевидцы отмечают, что расстояние между лежачими полицейскими не превышает полутора метров. Причина создания «полосы препятствий» на дороге не сообщается.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 13.09.17

Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400. / Ученые: кошачий паразит может вызывать рак мозга у людей. / Европейская «свобода»: на конференции ОБСЕ крымского журналиста лишили права говорить.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Китай

Пхеньян удвоит усилия «для достижения практического равновесия с США»

Ученые подвергают сомнениям китайский «волшебный» двигатель

В группе риска – дети: в Россию из Китая пришел смертельный вирус

Из-за неограниченного экспорта береза в России оказалась в дефиците

Совбез ООН принял жесткие санкции в отношении Северной Кореи

Китайские ученые создали двигатель вне законов физики

Ассанж: Прекращение торговли США с Китаем грозит Трампу импичментом

Аналитики ранжировали армии мира по их мощи. Россия – в лидерах
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , ,

Новости партнеров

В мире, все новости

Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400

Наука /

Ученые: кошачий паразит может вызывать рак мозга у людей

Крым /

Европейская «свобода»: на конференции ОБСЕ крымского журналиста лишили права говорить

Наука /

Ученые нашли несколько тысяч неизвестных науке неуязвимых микроорганизмов

Югра /

Боевик ИГ из ХМАО-Югры проведет 7 лет в колонии

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости