Четверг, 14 сентября 2017, 16:08 мск

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Житель Польши, угрожая машинисту, угнал грузовой поезд

Житель Польши, угрожая машинисту, угнал грузовой поезд

В Польше мужчина угнал поезд с 23 вагонами. Злоумышленник доехал до следующей станции, где его задержали полицейские.

Инцидент произошел рано утром в районе вокзала Хотомова. 35-летний мужчина ворвался в кабину локомотива, он угрожал убить машиниста, если тот его ослушается, а затем приказал вести состав, передает РИА «Новости».

Когда поезд прибыл в город Легьоново, преступника после недолгой погони задержали правоохранители. В результате инцидента никто не пострадал, кроме машиниста в поезде не было других сотрудников или пассажиров.

В настоящее время угонщик находится в клинике, медики взяли у него анализы на наркотики и алкоголь. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Варшава, служба информации РИА «Новый День»

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