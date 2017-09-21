Китай запустил самые быстрые в мире поезда

На самом популярном маршруте в Китае между Пекином и Шанхаем поезда теперь буду развивать скорость 350 километров в час. На данный момент это самые быстрые железнодорожные составы, находящиеся в коммерческой эксплуатации, на всей планете.

Новые китайские высокоскоростные поезда «Фусин» будут курсировать семь раз в день от Южного железнодорожного вокзала Пекина до вокзала «Хунцяо» в Шанхае, передает РИА «Новости» со ссылкой на China Railway (CRC).

Первый поезд отправился сегодня из Пекина в семь утра (02:00 МСК). Состав доставит пассажиров до Шанхая за 4 часа 28 минут, что на полтора часа быстрее, чем раньше.

Путепровод из Пекина в Шанхай выбран не случайно для запуска высокоскоростного транспорта, эта ветка является одной из наиболее загруженных в Китае, в год пассажиропоток на ней превышает 100 миллионов человек.

Стоит отметить, что все китайские поезда-молнии могут развивать скорость 350 км/ч, однако на железнодорожных путях страны действует ограничение в 300 км/ч.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 21.09.17

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